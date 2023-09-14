Карабах так и не стал «армянским» только благодаря Президенту Ильхаму Алиеву

Автор: Лейла Таривердиева

Не будет преувеличением сказать, что в последние два дня хитом блогов и СМИ стали цитаты из вчерашнего интервью Президента России Владимира Путина, касающиеся деталей переговорного процесса. Москва в качестве сопредседателя ныне покойной Минской группы активно участвовала в этом процессе многие годы, потому нельзя было не удивиться, услышав некоторые невероятные подробности событий тех лет.

Для начала отметим, что главным аргументом в критике правительства Пашиняна Москва почему-то выбрала признание армянским премьером территориальной целостности Азербайджана. Как посредника в переговорах российскую сторону вроде бы должен был радовать этот факт, так как снимается с повестки главная причина конфликта и открывается дорога к миру. Но за свое заявление Пашинян получает теперь тумаков не только от соплеменников, но и от Москвы. Такая ситуация порождает сомнения в том, а признает ли сама Россия территориальную целостность Азербайджана. Похоже, что нет. Да она и не особо скрывает, что была готова "поделиться" с Ереваном азербайджанскими землями, да тот сам отказался, так как "делиться" не хотел.

В очередной раз поставив на вид Пашиняну, что это именно он, Никол признал Карабах частью Азербайджана и все испортил, российский лидер вернулся во времена переговоров, чтобы показать, что в том, что Карабах все еще не армянский, виноват сам Ереван. Критика в адрес Пашиняна не привлекла бы столько нашего внимания, если бы не некоторые сомнительные моменты.

"Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района - Кяльбаджарский и Лачинский - остались фактически под юрисдикцией Армении. И весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось, хотя мы пытались убедить армянское руководство в течение десятилетия. Лет 10-15. На наш вопрос: "Чего будете делать?" - нам отвечали: "Будем сражаться". Ну, ладно", - цитируют Путина российские и армянские СМИ.

У того, кто не в курсе дела, после этих слов должно создаться впечатление, что Азербайджан в переговорном процессе не играл никакой роли, присутствовал там в качестве статиста и ничего не решал, а решали все Россия, другие сопреды и Армения. То есть, на каких условиях будет заключен мир и будет ли заключен вообще, зависело от Еревана, а Баку сидел молча и только кивал, со всеми соглашаясь. Так вот, значит, почему провалились переговоры! - наверняка подумали многие. Армения не соглашалась на условия Москвы и прочих, желая оставить за собой все. А Азербайджан, значит, был согласен вернуть хотя бы что-то, отказавшись от Карабаха и прочих районов навсегда, и молча ждал приговора. Между тем, дела обстояли с точностью до наоборот. Хотя именно этого требовали от Азербайджана все годы переговоров посредники, все их планы, дорожные карты и принципы были сданы в архив благодаря неуступчивости Президента Азербайджана.

Баку был согласен отдать Армении свои земли? Правда?

Давайте посмотрим на примере. В 2011 году в Казани проходили переговоры по некоему подобию Мадридских принципов. На стол была выложена "дорожная карта", которая предусматривала возвращение Азербайджану прилегающих к Карабаху Джебраильского, Зангиланского, Губадлинского, Кяльбаджарского, частично Физулинского и Агдамского районов, а также 13 сел Лачинского района. Все остальное доставалось Армении. Вопрос "статуса" предлагалось определить через несколько лет посредством референдума. По сообщениям армянских СМИ, Армения была готова подписать казанский документ. На Азербайджан же с целью заставить его последовать ее примеру оказывалось давление со стороны России и Франции (удивительно, насколько сегодня ничего не изменилось). Но Президент Ильхам Алиев демонстративно отказался поставить подпись. И Москве не удалось занести "успех" в свою копилку.

Почему Армения временами вставала в позу, понятно. Армяне убедили себя, что мощны и непобедимы, а их покровители и посредники в переговорах внушали им, что за ними стоит весь мир, который никогда не позволит Азербайджану воевать. Еще лет двадцать - и все рассосется, убеждали армян. И те верили. Им было разрешено вести эту игру. Тем временем Азербайджан, будучи жертвой военной агрессии и оккупации, все годы переговоров подвергался давлению и шантажу.

Вспомним, какая волна поднялась в защиту Армении после апрельских боев. Состоялись встречи в Вене и Санкт-Петербурге, покровители Еревана пытались наложить вето на возможность применения силового варианта в будущем. Тогдашний глава МИД Армении Налбандян рассказывал СМИ, что в Вене, и в Санкт-Петербурге были достигнуты договоренности об увеличении числа наблюдателей и внедрении механизмов доверия, "однако Азербайджан вновь отступился, сказав, что он не соглашался ни по одному вопросу". Первоначально Налбандян утверждал, что Президент Ильхам Алиев договоренности подписал, но потом все же признался - Алиев ни в Вене, ни в Санкт-Петербурге ничего не подписывал.

Хотя в Вене вопрос так называемых механизмов доверия обсуждался, на встрече в Санкт-Петербурге его уже не было в повестке, так как Азербайджан ни при каких условиях не собирался допустить превращения линии соприкосновения войск в некую "границу" с закреплением за оккупантами каких-то прав. До вывода с оккупированных территорий оккупационных войск Армении ни о каких механизмах расследования речи быть не могло. Такова была позиция Президента Азербайджана.

"Территориальная целостность Азербайджана не была и не будет предметом обсуждений", - неоднократно повторял он и на переговорах по урегулированию конфликта, и на встречах на высоком уровне, и с трибун международных организаций, подчеркивая, что Азербайджан никогда не смирится со сложившейся ситуацией и восстановит территориальную целостность страны любым путем.

"Азербайджанское государство и народ никогда не позволят, чтобы на его исторических землях незаконно было создано второе армянское государство. Территориальная целостность нашей страны не может быть и не будет предметом обсуждений", - заявлял Президент Ильхам Алиев.

За годы переговорного процесса Президенту Азербайджана приходилось противостоять беспрецедентному давлению со стороны держав и международных организаций. Баку четверть века целенаправленно склоняли к принятию принципов, отрывающих от страны ее исконные территории. Заинтересованные - к сожалению - в обеспечении армянских интересов посредники работали над предложениями по урегулированию очень старательно. Только благодаря непоколебимости Президента, не удалось усадить за стол переговоров Ханкенди. Попытка сделать это наперекор Баку закончилась бы разрушением переговорного процесса. Так что главным препятствием негативному для нас развитию событий была не глупость и недальновидность Армении. Армения не та сила, а армянские власти не те политики, которые способны противостоять давлению. Происходящее в этой стране и вокруг нее сегодня лишний раз в этом убеждает. Согласись Баку на те же Мадридские принципы, Ереван немедленно был бы приведен, пардон, "к ноге" и подписал все бумаги.

Накануне Второй карабахской войны, 24 сентября 2020 года Президент Ильхам Алиев выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в последний раз призвал международное сообщество убедить Армению отказаться от новой военной агрессии. Напомним, что в июле произошли кровавые события на Товузском направлении, а из Еревана слышались заявления о "новой войне за новые территории". Президент Ильхам Алиев выразил сожаление по поводу того, что деятельность занимающейся урегулированием конфликта Минской группы ОБСЕ, в которую входят Франция, Россия и США, не принесла каких-либо результатов. "Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом переговоров. Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана должны быть восстановлены полностью. Нагорный Карабах - древняя и историческая азербайджанская земля. Карабах - это Азербайджан!" - заявил азербайджанский лидер.

Это было последнее предупреждение и армянам, и посредникам. Что было потом, всем известно.