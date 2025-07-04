Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Заместитель главного редактора Ляман Зейналова

Сегодня в азербайджанском городе Ханкенди стартует 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Проведение этой ключевой встречи в Азербайджане в третий раз подтверждает возрастающую роль страны как стратегического центра транспортных, логистических и энергетических связей между государствами региона. Саммит станет важной вехой на пути углубления экономической интеграции и политического взаимодействия стран-членов ОЭС.

Саммит соберет глав государств и правительств ОЭС, министров, наблюдателей, специальных гостей из стран, не входящих в организацию, а также руководителей международных структур. Главная цель встречи - выработка совместных решений для достижения устойчивого развития и процветания региона через укрепление экономической интеграции, особенно актуальной в условиях глобальной геополитической нестабильности.



Неделя ОЭС как показатель масштаба взаимодействия

Особенностью нынешнего саммита стало проведение масштабной и инклюзивной Недели ОЭС в Азербайджане, в рамках которой состоялись:

- Молодёжный форум ОЭС 1 июля в Агдаме;

- Женский форум ОЭС 2 июля в Лачине;

-6-й бизнес-форум ОЭС, прошедший 2 июля в Физули с участием бизнес-лидеров и инвесторов.

Как отметил Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан в интервью Trend, благодаря инициативе и лидерству Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в этом году впервые проводится целая неделя мероприятий ОЭС с участием широкого круга заинтересованных сторон. "Все эти события направлены на формирование общей стратегии развития ОЭС на ближайшее десятилетие", - подчеркнул он.

Азербайджан как стратегический транспортно-энергетический хаб

Асад Маджид Хан также отметил, что Азербайджан традиционно играет важную и активную роль в деятельности организации. В рамках нынешнего саммита планируется официальный запуск Центра чистой энергетики ОЭС, учреждение которого уже одобрено и ратифицировано рядом стран-членов. "Это придаст саммиту особую значимость, - подчеркнул он, - особенно в нынешних условиях серьезных геополитических трансформаций, создающих потребность в личной встрече лидеров региона для обмена мнениями и определения дальнейших ориентиров работы ОЭС".

Организация объединяет 10 стран Южной и Центральной Азии, Ближнего Востока, охватывая огромный экономический и демографический потенциал. Азербайджан, являясь полноправным членом ОЭС с 1992 года, благодаря своему уникальному геостратегическому положению в регионе Южного Кавказа на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, играет роль связующего звена между странами-участницами.

В частности, крупнейшие инфраструктурные проекты, такие как:

- Баку-Тбилиси-Карс (БТК), соединяющий Азербайджан, Грузию и Турцию, обеспечивает надежный сухопутный выход на европейские рынки, усиливая роль страны как транспортного моста между Востоком и Западом;

- Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Баку-Тбилиси-Эрзурум, создающие основу для энергетической безопасности и экспорта азербайджанского газа;

- Алятский международный морской торговый порт, превращающий Азербайджан в главный логистический хаб Каспийского региона.

Все эти проекты не только укрепляют позиции Азербайджана в ОЭС, но и вносят значительный вклад в развитие транспортно-энергетической инфраструктуры на Евразийском пространстве.

Особую роль играет развитие Среднего коридора, проходящего через Азербайджан и соединяющего Китай и Европу, а также формирование Каспийского зеленого энергетического коридора, объединяющего Азербайджан, Казахстан и Узбекистан для транспортировки зеленой энергии и достижения климатических целей.

Кроме того, в рамках проекта Lapis Lazuli создается транспортный коридор, который свяжет город Торгунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом в Туркменистане, далее с каспийским портом Туркменбаши, новым портом в Аляте (Азербайджан), Тбилиси и Анкарой с ветками на Поти и Батуми, и от Анкары до Стамбула. Таким образом, Азербайджан становится неотъемлемой частью этого многоуровневого маршрута, открывая доступ для стран Центральной Азии на европейские рынки.

Итоги председательства Азербайджана в ОЭС

Стоит отметить, что в период председательства Азербайджана в ОЭС в 2023 году был достигнут заметный прогресс по ключевым направлениям. Так, в Баку состоялось 9-е заседание Совета руководителей таможенных служб ОЭС (CHCHA), на котором удалось продвинуться по ряду вопросов, включая:

- подготовку к запуску Базы данных по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ОЭС;

- разработку системы электронного обмена данными (EDI);

- финализацию Соглашения о взаимной административной помощи по таможенным вопросам;

- определение потребностей в наращивании потенциала в сфере таможенного сотрудничества.

Значительный рост товарооборота

Важным показателем результативности сотрудничества Азербайджана со странами ОЭС является рост товарооборота. В январе-мае текущего года объем торгового оборота между Азербайджаном и странами-членами ОЭС составил 3,547 миллиарда долларов США.

Согласно подсчетам Trend на основе данных Государственного таможенного комитета, этот показатель увеличился на 328 миллионов долларов США, или на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Так, в январе-мае 2024 года объем торгового оборота между Азербайджаном и странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) составил 3,219 миллиарда долларов США.

В таблице ниже отражен объем торговых операций, проведенных между Азербайджаном и странами-членами ОЭС в январе-мае текущего года в тыс. долларов США.

Страны-члены ОЭС Экспорт Импорт Оборот Турция 1 431 525 1 012 771 2 444 296 Узбекистан 19 661 195 151 214 812 Казахстан 45 019 422 616 467 635 Кыргызстан 2 965 14 953 17 918 Туркменистан 19 224 99 256 118 480 Таджикистан 6 005 533 6 538 Пакистан 3 14 446 14 449 Афганистан 5 341 106 5 447 Иран 6 087 251 878 257 965 Итого 3 547 540

В частности, только одна из стран-членов ОЭС (Турция) вошла в число основных стран, куда Азербайджан экспортировал сырую нефть за отчетный период текущего года. За этот период в Турцию было экспортировано 34,8 тыс. тонн сырой нефти на сумму 16,9 млн долларов США.

При этом основными странами, куда Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию, были три страны-члена ОЭС (Турция, Казахстан, Узбекистан). Так, в Турцию было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 251,4 млн долларов США, в Казахстан - 44,8 млн долларов США, в Узбекистан - на 19,3 млн долларов США.

Этот значительный товарооборот подтверждает динамичное развитие экономических связей Азербайджана с партнерами по ОЭС.

Таким образом, саммит ОЭС в Ханкенди открывает новую страницу в развитии экономического сотрудничества в регионе, укрепляя позиции Азербайджана как стратегического центра транспортных, энергетических и логистических коридоров. Проведение саммита и Недели ОЭС демонстрирует решимость стран-членов организации совместно строить процветающее, взаимосвязанное и устойчивое будущее, где Азербайджан играет одну из ключевых ролей.