ОЭС собирается в Ханкенди: Азербайджан вновь подтверждает лидерство в регионе
Источник: Агентство международной информации Trend
Автор: Заместитель главного редактора Ляман Зейналова
Сегодня в азербайджанском городе Ханкенди стартует 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Проведение этой ключевой встречи в Азербайджане в третий раз подтверждает возрастающую роль страны как стратегического центра транспортных, логистических и энергетических связей между государствами региона. Саммит станет важной вехой на пути углубления экономической интеграции и политического взаимодействия стран-членов ОЭС.
Саммит соберет глав государств и правительств ОЭС, министров, наблюдателей, специальных гостей из стран, не входящих в организацию, а также руководителей международных структур. Главная цель встречи - выработка совместных решений для достижения устойчивого развития и процветания региона через укрепление экономической интеграции, особенно актуальной в условиях глобальной геополитической нестабильности.
Неделя ОЭС как показатель масштаба взаимодействия
Особенностью нынешнего саммита стало проведение масштабной и инклюзивной Недели ОЭС в Азербайджане, в рамках которой состоялись:
- Молодёжный форум ОЭС 1 июля в Агдаме;
- Женский форум ОЭС 2 июля в Лачине;
-6-й бизнес-форум ОЭС, прошедший 2 июля в Физули с участием бизнес-лидеров и инвесторов.
Как отметил Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан в интервью Trend, благодаря инициативе и лидерству Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в этом году впервые проводится целая неделя мероприятий ОЭС с участием широкого круга заинтересованных сторон. "Все эти события направлены на формирование общей стратегии развития ОЭС на ближайшее десятилетие", - подчеркнул он.
Азербайджан как стратегический транспортно-энергетический хаб
Асад Маджид Хан также отметил, что Азербайджан традиционно играет важную и активную роль в деятельности организации. В рамках нынешнего саммита планируется официальный запуск Центра чистой энергетики ОЭС, учреждение которого уже одобрено и ратифицировано рядом стран-членов. "Это придаст саммиту особую значимость, - подчеркнул он, - особенно в нынешних условиях серьезных геополитических трансформаций, создающих потребность в личной встрече лидеров региона для обмена мнениями и определения дальнейших ориентиров работы ОЭС".
Организация объединяет 10 стран Южной и Центральной Азии, Ближнего Востока, охватывая огромный экономический и демографический потенциал. Азербайджан, являясь полноправным членом ОЭС с 1992 года, благодаря своему уникальному геостратегическому положению в регионе Южного Кавказа на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, играет роль связующего звена между странами-участницами.
В частности, крупнейшие инфраструктурные проекты, такие как:
- Баку-Тбилиси-Карс (БТК), соединяющий Азербайджан, Грузию и Турцию, обеспечивает надежный сухопутный выход на европейские рынки, усиливая роль страны как транспортного моста между Востоком и Западом;
- Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Баку-Тбилиси-Эрзурум, создающие основу для энергетической безопасности и экспорта азербайджанского газа;
- Алятский международный морской торговый порт, превращающий Азербайджан в главный логистический хаб Каспийского региона.
Все эти проекты не только укрепляют позиции Азербайджана в ОЭС, но и вносят значительный вклад в развитие транспортно-энергетической инфраструктуры на Евразийском пространстве.
Особую роль играет развитие Среднего коридора, проходящего через Азербайджан и соединяющего Китай и Европу, а также формирование Каспийского зеленого энергетического коридора, объединяющего Азербайджан, Казахстан и Узбекистан для транспортировки зеленой энергии и достижения климатических целей.
Кроме того, в рамках проекта Lapis Lazuli создается транспортный коридор, который свяжет город Торгунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом в Туркменистане, далее с каспийским портом Туркменбаши, новым портом в Аляте (Азербайджан), Тбилиси и Анкарой с ветками на Поти и Батуми, и от Анкары до Стамбула. Таким образом, Азербайджан становится неотъемлемой частью этого многоуровневого маршрута, открывая доступ для стран Центральной Азии на европейские рынки.
Итоги председательства Азербайджана в ОЭС
Стоит отметить, что в период председательства Азербайджана в ОЭС в 2023 году был достигнут заметный прогресс по ключевым направлениям. Так, в Баку состоялось 9-е заседание Совета руководителей таможенных служб ОЭС (CHCHA), на котором удалось продвинуться по ряду вопросов, включая:
- подготовку к запуску Базы данных по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ОЭС;
- разработку системы электронного обмена данными (EDI);
- финализацию Соглашения о взаимной административной помощи по таможенным вопросам;
- определение потребностей в наращивании потенциала в сфере таможенного сотрудничества.
Значительный рост товарооборота
Важным показателем результативности сотрудничества Азербайджана со странами ОЭС является рост товарооборота. В январе-мае текущего года объем торгового оборота между Азербайджаном и странами-членами ОЭС составил 3,547 миллиарда долларов США.
Согласно подсчетам Trend на основе данных Государственного таможенного комитета, этот показатель увеличился на 328 миллионов долларов США, или на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Так, в январе-мае 2024 года объем торгового оборота между Азербайджаном и странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) составил 3,219 миллиарда долларов США.
В таблице ниже отражен объем торговых операций, проведенных между Азербайджаном и странами-членами ОЭС в январе-мае текущего года в тыс. долларов США.
|
Страны-члены ОЭС
|
Экспорт
|
Импорт
|
Оборот
|
Турция
|
1 431 525
|
1 012 771
|
2 444 296
|
Узбекистан
|
19 661
|
195 151
|
214 812
|
Казахстан
|
45 019
|
422 616
|
467 635
|
Кыргызстан
|
2 965
|
14 953
|
17 918
|
Туркменистан
|
19 224
|
99 256
|
118 480
|
Таджикистан
|
6 005
|
533
|
6 538
|
Пакистан
|
3
|
14 446
|
14 449
|
Афганистан
|
5 341
|
106
|
5 447
|
Иран
|
6 087
|
251 878
|
257 965
|
Итого
|
3 547 540
В частности, только одна из стран-членов ОЭС (Турция) вошла в число основных стран, куда Азербайджан экспортировал сырую нефть за отчетный период текущего года. За этот период в Турцию было экспортировано 34,8 тыс. тонн сырой нефти на сумму 16,9 млн долларов США.
При этом основными странами, куда Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию, были три страны-члена ОЭС (Турция, Казахстан, Узбекистан). Так, в Турцию было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 251,4 млн долларов США, в Казахстан - 44,8 млн долларов США, в Узбекистан - на 19,3 млн долларов США.
Этот значительный товарооборот подтверждает динамичное развитие экономических связей Азербайджана с партнерами по ОЭС.
Таким образом, саммит ОЭС в Ханкенди открывает новую страницу в развитии экономического сотрудничества в регионе, укрепляя позиции Азербайджана как стратегического центра транспортных, энергетических и логистических коридоров. Проведение саммита и Недели ОЭС демонстрирует решимость стран-членов организации совместно строить процветающее, взаимосвязанное и устойчивое будущее, где Азербайджан играет одну из ключевых ролей.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре