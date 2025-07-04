Пресечена контрабанда наркотиков в Товузе

Сотрудники Товузского районного отделения полиции в ходе проведенных мероприятий задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков: ранее судимого 34-летнего Ибрагима Гейдарова, 26-летнего Ниджата Гурбанова и 38-летнего Афгана Керимова.

Как передает Day.Az, у них было обнаружено 2 кг марихуаны и 1 кг 460 г гашиша.

В ходе расследования установлено, что указанные лица приобрели наркотики, которые были незаконно ввезены на территорию страны и спрятаны в Товузском районе, как для личного использования, так и с целью продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.