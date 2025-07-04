Палата представителей США приняла проект Трампа по налогам и госрасходам

Палата представителей США приняла проект президента страны Дональда Трампа по налогам и госрасходам.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", об этом сообщает телеканал NBC.

Теперь законопроект, известный как "большой, красивый билль", направили на подпись самому Трампу. За инициативу выступили 218 конгрессменов, 214 - против.

Документ предполагает сокращение налогов и госрасходов, а также увеличение трат в оборонной сфере. В частности, на создание системы ПРО Golden Dome ("Золотой купол").

При этом Илон Маск, который ранее занимал пост координатора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), выступал с критикой проекта. В том числе из-за повышения потолка госдолга на пять триллионов долларов.