https://news.day.az/society/1765372.html Назначены новые судьи Конституционного суда Азербайджана На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждался вопрос "О назначении судей Конституционного суда Азербайджанской Республики". Как передает Day.Az, согласно проекту, судьями Конституционного суда предложено назначить Рашида Рзаева, Отари Гваладзе, Фархада Тутаюка и Рауфа Гулиева. Вопрос был вынесен на голосование и принят.
Назначены новые судьи Конституционного суда Азербайджана
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждался вопрос "О назначении судей Конституционного суда Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az, согласно проекту, судьями Конституционного суда предложено назначить Рашида Рзаева, Отари Гваладзе, Фархада Тутаюка и Рауфа Гулиева.
Вопрос был вынесен на голосование и принят.
Отметим, судьи Конституционного суда назначаются Милли Меджлисом по представлению Президента Азербайджана.
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