Президент Кыргызстана предложил ввести льготы в портах для стран ОЭС без выхода к морю

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил установить преференциальные тарифы в морских портах для стран, не имеющих выхода к морю.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, об этом глава республики сказал в ходе 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"В рамках ОЭС считаем целесообразным создать льготные условия доступа к портовой инфраструктуре для стран, не имеющих выхода к морю. В частности, речь может идти об установлении преференциальных тарифов на услуги по приёму, разгрузке и хранению грузов в морских портах", - сказал он.

По его словам, развитие транспортно-логистических связей, включая внедрение цифровых решений в логистику, является одним из ключевых направлений сотрудничества орган.

"Необходимо продвигать активную цифровизацию процессов грузоперевозок, в том числе по железнодорожным и автотранспортным маршрутам", - добавил глава государства.