Ключевые авторы отказались продолжать работу над сериалом The Last of Us

Креативный руководитель франшизы The Last of Us Нил Дракманн и сценаристка второй части видеоигры Хэлли Гросс не примут участия в разработке третьего сезона экранизации от HBO. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Deadline.

Соавтор сценария и креативный консультант сериала "Одни из нас" Нил Дракманн сохранит роль исполнительного продюсера, однако в процесс создания новых серий вовлечен не будет. По его словам, он сосредоточится на новых проектах внутри игровой студии Naughty Dog, включая Intergalactic: The Heretic Prophet.

Гросс, в свою очередь, ранее отвечавшая за сценарную часть нескольких ключевых эпизодов второго сезона, также покинет проект и сосредоточится на других творческих инициативах.

Уход двух ключевых авторов может быть связан с падением интереса аудитории: по данным HBO, финал второго сезона посмотрели на 55% меньше зрителей по сравнению с финалом первого. Кроме того, ряд сюжетных решений второго сезона вызвал негативную реакцию фанатов, аналогичную той, что сопровождала релиз игры The Last of Us Part II, на основе которой создавался сезон.

Несмотря на перестановки, сериал продолжит развиваться: в центре третьего сезона окажется героиня Эбби в исполнении Кейтлин Дивер.

"Одни из нас" (The Last of Us) - видеоигра в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена, разработанная студией Naughty Dog и изданная Sony Computer Entertainment. Франшиза насчитывает две видеоигры и сериал.