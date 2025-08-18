Названы новшества в связи с утвержденным Положением об информационной системе электронного правительства Азербайджана

В Азербайджане сделан важный шаг в направлении развития инфраструктуры цифрового правительства. Указом Президента Ильхама Алиева от 12 августа 2025 года утверждено Положение об информационной системе электронного правительства.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана.

Отмечается, что данный документ определяет правовые, организационные и технологические основы функционирования системы.

"Система состоит из восьми основных подсистем, обеспечивающих цифровое управление в разных направлениях. К ним относятся: "Единые коммунальные услуги", осуществляющие сбор, обработку, анализ данных по коммунальным услугам и предоставление централизованных электронных сервисов; "Цифровое согласие", обеспечивающее обработку и передачу персональных данных только на законных основаниях с согласия граждан; "Цифровая исполнительная власть", управляющая электронными сервисами местных исполнительных органов и решениями по опеке и попечительству; "Реестр ненормативных правовых актов глав местных исполнительных органов", формирующий единую базу принятых ненормативных правовых актов; "Цифровой документооборот", обеспечивающий безопасный обмен документами между государственными органами в режиме реального времени; "Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных сервисов", объединяющий все государственные информационные ресурсы в единую базу; "Цифровой обмен данными", реализующий безопасный обмен информацией между государственными информационными системами; и "Единый вход", обеспечивающий единую аутентификацию с использованием продвинутой сертифицированной усиленной электронной подписи и других средств идентификации.

В Информационной системе электронного правительства услуги будут предоставляться по принципу "единого окна" через порталы "mygov", "mygov biznes", "Открытые данные" и "Геопортал". Государственные услуги для субъектов предпринимательства будут доступны через портал "mygov biznes", при этом с помощью подсистемы "Цифровое согласие" персональные данные смогут передаваться предпринимательским субъектам на законных основаниях, а услуги для бизнеса - через порталы "mygov" и "mygov biznes". Кроме того, обращения граждан и информационные запросы будут направляться через портал "mygov", а также доступны через мобильные приложения, виртуальных помощников и другие цифровые каналы. Эти возможности, основанные на принципах ориентированности на пользователя и удобного интерфейса, упростят использование цифровых услуг для граждан и бизнеса",- отмечается в информации.

Сообщается, что внедрение нового Положения повысит уровень цифровизации государственного управления, ускорит и упростит предоставление услуг, а также укрепит координацию между государственными органами, что приведет к экономии времени и ресурсов для граждан, государства и бизнеса.