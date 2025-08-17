Фидан и Сибига обсудили переговорный процесс по обеспечению мира в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

В ходе беседы стороны оценили встречу, состоявшаяся на Аляске с участием президентов США и России с целью прекращения войны между Россией и Украиной.

Хакан Фидан отметил, что установление прочного мира возможно в рамках процесса, в котором участвует и Украина, и в этой связи подчеркнул важность встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 18 августа в Вашингтоне.

Глава МИД Турции заявил, что Анкара будет продолжать поддерживать дипломатические усилия по установлению мира и готова выполнять свою роль в этом процессе.