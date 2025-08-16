https://news.day.az/economy/1774472.html В Азербайджане увеличились пассажироперевозки воздушным транспортом В январе-июле 2025 года воздушным транспортом в Азербайджане было перевезено 2,3 млн пассажиров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике. Согласно данным, этот показатель на 2,7 процента выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Азербайджане увеличились пассажироперевозки воздушным транспортом
В январе-июле 2025 года воздушным транспортом в Азербайджане было перевезено 2,3 млн пассажиров.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.
Согласно данным, этот показатель на 2,7 процента выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается,что 99,9 процента перевозок осуществлены государственными, 0,1 процента - транспортными средствами частных предприятий.
Перевозка грузов этим видом транспорта за тот же период сократилась на 4,2 процента и составила 223,5 тыс. тонн.
