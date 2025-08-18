https://news.day.az/politics/1774774.html Никол Пашинян отметил вклад Дональда Трампа в армяно-азербайджанский диалог Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в процессе нормализации отношений с Азербайджаном неоценимую роль сыграл нынешний президент США Дональд Трамп. Как передает Day.Az, об этом армянский лидер заявил в своем обращении к народу.
"В этом процессе невозможно переоценить роль президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и его администрации. Именно поэтому вместе с президентом Азербайджана мы приняли решение выдвинуть господина Трампа на Нобелевскую премию мира", - сказал он.
