В Иране растет число погибших и раненых в ходе столкновений - ВИДЕО
В результате столкновений с полицией на западе Ирана погибли три человека, 17 получили ранения.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.
Ранее информационное агентство "Фарс" распространило сведения о том, что в городе Лурестан произошли столкновения между полицией и протестующими, в ходе которых были убиты как минимум двое сотрудников полиции, еще несколько получили ранения.
Телеканал "Press TV" также сообщил о гибели одного добровольца и одного члена организации "Басидж" в западном городе Кухдешт.
Ранее мы сообщали, что протесты в Иране становятся все более ожесточенными.
