В Иране растет число погибших и раненых в ходе столкновений

В результате столкновений с полицией на западе Ирана погибли три человека, 17 получили ранения.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.

Ранее информационное агентство "Фарс" распространило сведения о том, что в городе Лурестан произошли столкновения между полицией и протестующими, в ходе которых были убиты как минимум двое сотрудников полиции, еще несколько получили ранения.

Телеканал "Press TV" также сообщил о гибели одного добровольца и одного члена организации "Басидж" в западном городе Кухдешт.

