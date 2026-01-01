https://news.day.az/world/1806706.html

Протесты в Иране становятся все более ожесточенными/. Как передает Day.Az, в провинции Фарс протестующие попытались штурмовать резиденцию главы местной администрации. Ранее в ходе акций таких действий участники митингов не предпринимали. Иранские СМИ сообщают как минимум об одном погибшем и 4 арестованных.