Протесты в Иране становятся все более ожесточенными - ВИДЕО
Протесты в Иране становятся все более ожесточенными.
Как передает Day.Az, в провинции Фарс протестующие попытались штурмовать резиденцию главы местной администрации. Ранее в ходе акций таких действий участники митингов не предпринимали.
Иранские СМИ сообщают как минимум об одном погибшем и 4 арестованных.
