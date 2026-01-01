Протесты в Иране становятся все более ожесточенными

Как передает Day.Az, в провинции Фарс протестующие попытались штурмовать резиденцию главы местной администрации. Ранее в ходе акций таких действий участники митингов не предпринимали. 

Иранские СМИ сообщают как минимум об одном погибшем и 4 арестованных. 