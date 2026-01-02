Администрация Трампа полностью поддерживает мирную повестку Азербайджана

Администрация Дональда Трампа продемонстрировала большую приверженность мирной повестке Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью газете The Washington Times заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, особенно высокой оценки заслуживают незамедлительный отклик администрации Трампа на эту повестку и ее полное включение в процесс.

При этом Х.Гаджиев подчеркнул, что наличие ограничений США против Азербайджана препятствует мирному процессу.

Отметив, что правительства как Азербайджана, так и Армении преодолевают сложный путь к миру, он добавил, что некоторые круги в Конгрессе США выдвигают абсолютно ненужные и вызывающие разногласия законодательные инициативы.

"К сожалению, при администрации Байдена и Блинкена было немало недоразумений, которые нанесли значительный ущерб нашим отношениям", - заявил помощник Президента Азербайджана.

Он добавил, что Азербайджан предпринимает шаги по установлению экономических связей с Арменией. В рамках этого осуществляется экспорт нефтепродуктов и обеспечение поставок зерна в Армению. По его словам, эти шаги могут показаться символическими, однако имеют важное геополитическое значение. "Мы строим мир не только с армянским правительством, но и с армянским народом", - сказал Х. Гаджиев.

Заведующий отделом Администрации Президента также подчеркнул, что азербайджанская модель религиозного плюрализма делает страну естественным партнером Запада в нестабильном регионе. Он отметил, что еврейская, христианская и мусульманская общины веками жили бок о бок в Азербайджане. "Это наша традиция и идентичность. У нас есть еще более сильная решимость для нашей мирной повестки, и мы видим полную поддержку Администрации Трампа в этом направлении", - сказал Х.Гаджиев.