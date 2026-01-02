https://news.day.az/hitech/1806834.html В Китае роботы-доставщики научились пользоваться метро - ВИДЕО В Китае роботы-доставщики научились пользоваться метро. Как передает Day.Az, это первый в мире случай, когда роботы используют общественный транспорт для доставки. Путешествуя в непиковые часы, они помогают сократить выбросы углекислого газа от автомобильного транспорта.
