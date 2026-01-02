Бывшему президенту Южной Кореи продлили арест

В Южной Корее суд продлил срок заключения под стражей бывшему главе государства Юн Сок Ёль еще на полгода. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, экс-президенту было предъявлено еще несколько обвинений, включая пособничество вражескому государству, связанное с введением военного положения в 2024 году.

Судья сослался на опасения по поводу того, что он уничтожил доказательства, уточнило агентство.

В июле 2025 года суд в Сеуле выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи. Решение связано с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года. Тогда президент объяснил свое решение необходимостью "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок". Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Вскоре после этого, в середине декабря 2024 года, депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су. Сообщалось, что за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85.