Президент Ильхам Алиев: Сегодня в мире к Азербайджану относятся с большим уважением

Сегодня в мире к Азербайджану относятся с большим уважением. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
"Неслучайно ведущие международные акторы выдвигают различные предложения о сотрудничестве с Азербайджаном", - отметил глава государства, подчеркнув, что наша внешняя политика многовекторна, она успешно ведется по многим направлениям.
