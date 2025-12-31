https://news.day.az/politics/1806569.html Посол Великобритании назвал 2025 год особым в отношениях с Азербайджаном - ВИДЕО Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд опубликовал на своей странице в Instagram новогоднее видеообращение, посвященное основным событиям двусторонних отношений в 2025 году. Как передает Day.Az, Олд отметил, что это его последнее новогоднее обращение в качестве посла.
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд опубликовал на своей странице в Instagram новогоднее видеообращение, посвященное основным событиям двусторонних отношений в 2025 году.
Как передает Day.Az, Олд отметил, что это его последнее новогоднее обращение в качестве посла.
В числе главных событий уходящего года он выделил подписание Соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Великобританией.
Посол также рассказал про свои визиты в Лачин и Шушу и подчеркнул, что стратегическое партнерство охватывает не только официальные соглашения, но и сотрудничество в сферах бизнеса, образования и культуры.
