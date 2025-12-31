Посол Великобритании назвал 2025 год особым в отношениях с Азербайджаном

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд опубликовал на своей странице в Instagram новогоднее видеообращение, посвященное основным событиям двусторонних отношений в 2025 году.

Как передает Day.Az, Олд отметил, что это его последнее новогоднее обращение в качестве посла.

В числе главных событий уходящего года он выделил подписание Соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Великобританией.

Посол также рассказал про свои визиты в Лачин и Шушу и подчеркнул, что стратегическое партнерство охватывает не только официальные соглашения, но и сотрудничество в сферах бизнеса, образования и культуры.