За эти призывы в соцсетях вводится штраф в 500 манатов

За открытые призывы к занятию проституцией в интернет-информационных ресурсах будет применяться штраф.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за осуществление с использованием интернет-информационных ресурсов или информационно-телекоммуникационных сетей открытых призывов к занятию проституцией, а также за совершение сделок, связанных с занятием проституцией, при их публичной демонстрации будет налагаться штраф в размере 500 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.