В сборной Азербайджана по борьбе появится звездный легионер

В сборной Азербайджана по вольной борьбе ожидается пополнение. После получение так называемого "открепления" от Федерации борьбы Ирана Амир Реза Масуми будет выступать за сборную Азербайджана.

Как сообщили İdman.Biz информированные источники, Амир Масуми вместе со своим отцом и личным тренером Фардином Масуми уже несколько раз участвовал в учебно-тренировочных сборах в Азербайджане вместе с отечественными борцами. Переговоры по его привлечению в состав команды велись при посредничестве одного из тренеров нашей сборной и увенчались успехом, передает Day.Az.

Добавим, что 20-летний Мансуми - этнический талыш и является чемпионом Азии 2025-года, а также многократным чемпионом мира в разных юношеских и молодежных возрастных группах U17, U20 и U23. В настоящее время выступает в весовой категории до 125 кг. Главная цель борца, о которой он не раз публично заявлял - участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.