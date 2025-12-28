Спорт, "мягкая сила" и растущий глобальный авторитет Азербайджана

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Если стране доверяют проведение глобальных спортивных мероприятий и международных соревнований, это является показателем высокого уровня доверия и авторитета в глазах международного сообщества. Последние достижения Азербайджана в сфере спорта демонстрируют не только рост спортивного потенциала страны, но и укрепление ее позиций на мировой арене. Проведение престижных соревнований - от этапов "Формулы-1" до III Игр СНГ - свидетельствует о том, что Азербайджан утвердился как надежная и привлекательная площадка для мероприятий мирового уровня.

Спорт - это универсальный язык, объединяющий людей, и Азербайджан эффективно использует этот фактор для укрепления своего международного имиджа. Как отметил Президент Ильхам Алиев на церемонии, посвященной спортивным итогам 2025 года: "Всякий раз, когда наши спортсмены поднимают Государственный флаг на международных соревнованиях, каждый из нас, конечно же, испытывает чувство гордости. В последние пять лет наш флаг поднимался на международных аренах как флаг страны-победительницы". Эти слова наглядно подчеркивают, что спортивные успехи напрямую способствуют росту национального самосознания и укреплению международного авторитета Азербайджана.

Одним из ключевых элементов спортивной политики страны является децентрализация проведения соревнований. Спортивные мероприятия проходят не только в Баку, но и в таких городах, как Гянджа, Евлах и Ханкенди. Такой подход наглядно демонстрирует наличие развитой инфраструктуры по всей стране. Ввод в эксплуатацию в 2025 году двух новых Олимпийских спортивных центров в Гяндже и Евлахе довел их общее число в регионах до 46, обеспечив молодежи доступ к современным условиям для тренировок вне столицы.

Общенациональный характер спортивной политики способствует развитию массового спорта, выявлению новых талантов и укреплению принципов инклюзивности. В то же время спортивные мероприятия становятся мощным катализатором экономического развития, особенно в сфере туризма и услуг. Так, этап "Формулы-1" в Баку в 2025 году собрал около 20 тысяч зрителей на трибунах и привлек к экранам телевизоров около полумиллиарда человек по всему миру, продемонстрировав городскую инфраструктуру и архитектурную привлекательность столицы. Аналогичным образом проведение Игр СНГ в регионах позволило тысячам иностранных гостей познакомиться с местной культурой и гостеприимством, обеспечив ощутимый экономический эффект. Как подчеркнул глава государства: "Конечно, в Баку могут проводиться любые спортивные соревнования. Однако Игры СНГ, проведенные в регионах с участием тысяч иностранных гостей, безусловно, демонстрируют наш потенциал".

На сегодняшний день Азербайджан принял сотни международных спортивных соревнований, и в ближайшие годы их число продолжит расти. Одним из наиболее значимых предстоящих событий станет проведение этапа Кубка мира по горнолыжному спорту, который впервые пройдет в Гусарском районе на горнолыжном курорте "Шахдаг". Это будет первое соревнование уровня Кубка мира, проводимое на курорте с момента его основания, что выведет Азербайджан и "Шахдаг" на международный лыжный календарь. Развитие курорта - строительство новых трасс, спусков и гостиниц - не только повышает спортивный статус страны, но и способствует росту туризма и созданию тысяч рабочих мест на местах.

Стратегические инвестиции Азербайджана в спортивную инфраструктуру отражают более широкое видение устойчивого национального развития. Продвижение спорта среди молодежи - это не только борьба за медали, но и формирование здорового, патриотичного и социально ответственного поколения. Интеграция физической культуры и спортивных ценностей в государственную политику обеспечивает вклад спорта в долгосрочное развитие человеческого капитала, что имеет ключевое значение для общего прогресса страны.

Кроме того, проведение таких международных мероприятий, как турниры UFC, этапы "Формулы-1" и региональные игры, закрепляет за Азербайджаном статус одного из центров мирового внимания. Признание страны "Спортивной столицей мира" служит дополнительным подтверждением этих успехов и отражает растущее влияние Азербайджана в сфере глобального спортивного управления и организации мероприятий.

В целом спортивная политика Азербайджана выходит далеко за рамки поддержки профессиональных спортсменов. Это комплексная национальная стратегия, направленная на развитие молодежи, стимулирование туризма, экономический рост и укрепление международного имиджа страны. Инвестируя в спортивную инфраструктуру, принимая соревнования мирового уровня и активно вовлекая регионы, Азербайджан демонстрирует, что развитая спортивная культура может стать мощным драйвером национального развития и международного признания.