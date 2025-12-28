В Азербайджане эти лекарства со следующего года будут бесплатными

Со следующего года планируется расширение Пакета услуг обязательного медицинского страхования. В частности, предусматривается включение новых медицинских услуг в сфере сердечно-сосудистой медицины, нейрохирургии, общей хирургии, урологии, офтальмологии, травматологии, а также лабораторной диагностики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в результате изменений, внесенных в закон "О медицинском страховании", некоторые лекарственные препараты также будут предоставляться бесплатно.

Пациенты будут обеспечиваться бесплатными медикаментами не только при получении медицинских услуг, но и в ходе амбулаторного лечения.

Отмечается, что данные нововведения направлены на повышение доступности лекарственных средств для населения.

