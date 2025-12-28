Маск обвинил радикальные круги в США

Соединенные Штаты могут стать однопартийной страной и утратить демократию из-за того, что радикально настроенные левые политики потворствуют нелегальной миграции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил бизнесмен Илон Маск.

"Радикальные левые уже давно используют мошеннические государственные программы для ввоза и удержания в стране большого числа нелегальных (и в ряде случаев легальных) иммигрантов, чтобы выигрывать на выборах и превратить Америку в однопартийное государство, уничтожив подлинную демократию. Чем дольше наблюдаешь за этим, тем больше ужасаешься тому, на что идут твои налоги, и тому, что, если этот процесс не остановить, твой голос не будет иметь никакого значения", - написал миллиардер на своей странице в X.

Маск полагает, что такая же ситуация "складывается в Европе, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии".