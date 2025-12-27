Сильный снегопад парализовал авиасообщение в США

Сильный снегопад, обрушившийся на ряд регионов США, вызвал серьезные сбои в работе авиации.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные портала FlightAware.

По информации источника, были задержаны более 19 тыс. авиарейсов, еще около 1,6 тыс. рейсов отменены. Наиболее сложная ситуация сложилась в аэропортах Бостона, Детройта, Филадельфии и других городов.

Непогода также затронула крупнейшие аэропорты Нью-Йорка - имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарк. Отмечается, что в пострадавших районах прогнозировалось выпадение снега до 23 см.