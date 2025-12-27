https://news.day.az/society/1805603.html В этом районе временно не будет света В некоторых частях Билясуварского района будет временно приостановлено электроснабжение. Как сообщает Day.Az, сегодня на территории Билясуварской электрической сети (ЭС) на подстанции напряжением 110/35/10 кВ трансформатор мощностью 10 МВА будет заменен на трансформатор мощностью 20 МВА.
В некоторых частях Билясуварского района будет приостановлено электроснабжение.
Как сообщает Day.Az, сегодня на территории Билясуварской электрической сети (ЭС) на подстанции напряжением 110/35/10 кВ трансформатор мощностью 10 МВА будет заменен на трансформатор мощностью 20 МВА.
В связи с работами по усилению подстанции с 11:00 до 12:30 в районном центре и в некоторых близлежащих населенных пунктах будет введено ограничение на подачу электроэнергии.
После завершения работ электроснабжение будет полностью восстановлено.
