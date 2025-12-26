Во Франции десятки человек напали на пятерых полицейских

В Париже группа из 30 человек напала на пятерых сотрудников полиции. Об этом сообщил телеканал CNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пятеро полицейских пострадали во время операции после того, как на них напала группа примерно из 30 человек в 19-м округе Парижа", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, полицейские задержали человека, который вел себя подозрительно. В результате он начал сопротивляться и звать на помощь. После этого на сотрудников полиции напали 30 человек, троих из них удалось задержать.

Из материала следует, что во время нападения полицейским пришлось воспользоваться травматическим оружием и электрошоковыми пистолетами. При этом пострадавшим сотрудникам госпитализация не потребовалась.