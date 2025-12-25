Утвержден закон о Внутренних войсках Азербайджана
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Внутренних войсках".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, документ определяет деятельность, права и обязанности Внутренних войск в области охраны конституционного строя, суверенитета, общественного порядка и общественной безопасности Азербайджана, а также правовые основы управления Внутренними войсками.
Документ отражает основные принципы, направления деятельности Внутренних войск, их состав, обязанности, полномочия и права, финансово-материальное и техническое обеспечение и т. д.
Документ состоит из шести глав и тридцати статей.
Глава государства подписал указ о применении соответствующего закона.
