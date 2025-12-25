Ученый спрогнозировал ослабление магнитных бурь в будущем

Магнитные бури пойдут на спад через два года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Regnum, сейчас Солнце находится на максимуме 11-летнего цикла своей активности, который сопровождается сильными магнитными бурями.

"Причем пик буревой активности наступает чуть позже максимума Солнца. Поэтому в ближайший год и в следующий год бури будут происходить чаще. Минимум магнитных бурь следует ждать через пять-шесть лет. Затем - рост и очередной пик через 11 лет", - рассказал глава отдела переменного магнитного поля Земли ИЗМИРАН Валерий Петров.

По словам эксперта, большинство людей не замечает последствий солнечной активности. Врачи также спорят, что больше влияет - магнитная буря или шум вокруг нее.