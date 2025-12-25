https://news.day.az/society/1805178.html Очевидцы крушения самолета AZAL рассказали о трагедии в программе Госкомитета по работе с диаспорой - ВИДЕО Как сообщалось, сегодня исполняется год со дня крушения под Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавшего по маршруту Баку - Грозный. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend. Очевидцы авиакатастрофы рассказали об этой трагедии в программе "Vətən uzaqda deyil".
Очевидцы крушения самолета AZAL рассказали о трагедии в программе Госкомитета по работе с диаспорой - ВИДЕО
Как сообщалось, сегодня исполняется год со дня крушения под Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавшего по маршруту Баку - Грозный.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend.
Очевидцы авиакатастрофы рассказали об этой трагедии в программе "Vətən uzaqda deyil".
Видеоматериал был опубликован на официальном YouTube-канале Государственного комитета по работе с диаспорой.
Представляем вниманию эту программу:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре