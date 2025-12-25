Очевидцы крушения самолета AZAL рассказали о трагедии в программе Госкомитета по работе с диаспорой

Как сообщалось, сегодня исполняется год со дня крушения под Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавшего по маршруту Баку - Грозный.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend.

Очевидцы авиакатастрофы рассказали об этой трагедии в программе "Vətən uzaqda deyil".

Видеоматериал был опубликован на официальном YouTube-канале Государственного комитета по работе с диаспорой.

Представляем вниманию эту программу: