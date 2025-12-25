https://news.day.az/hitech/1805141.html В Китае показали центр обучения роботов - ВИДЕО На видео один из многочисленных центров обучения роботов в Китае. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ключевые направления обучения - работа на заводе и ведение домашнего хозяйства.
В Китае показали центр обучения роботов - ВИДЕО
На видео один из многочисленных центров обучения роботов в Китае.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ключевые направления обучения - работа на заводе и ведение домашнего хозяйства.
Ожидается, что подготовленные здесь роботы в будущем смогут частично компенсировать нехватку рабочей силы и повысить эффективность в промышленности и быту.
