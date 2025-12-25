В Китае показали центр обучения роботов

На видео один из многочисленных центров обучения роботов в Китае.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ключевые направления обучения - работа на заводе и ведение домашнего хозяйства.

Ожидается, что подготовленные здесь роботы в будущем смогут частично компенсировать нехватку рабочей силы и повысить эффективность в промышленности и быту.