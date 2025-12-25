Поток туристов из Китая в Азербайджан значительно вырос

С января по октябрь текущего года число китайских туристов, посетивших Азербайджан, превысило 57 тысяч человек, что почти на 50 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга, посвященного подведению итогов развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем.

"Благодаря безвизовому режиму число взаимных туристических визитов между нашими странами продолжает устойчиво расти", - отметила посол.

По ее словам, одновременно наблюдается рост интереса к китайскому языку и культуре среди азербайджанского населения, особенно молодежи.

"Все больше азербайджанских университетов включают курсы китайского языка в свои образовательные программы", - сказала Лу Мэй.