Водитель снес главную елку города

В Казахстане водитель снес главную елку города Сарыагаш.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Полный джингл белс случился в казахском городе Сарыагаш. Водителя быстро вычислили по камерам и заставили восстановить праздничное дерево.

