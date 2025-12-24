https://news.day.az/world/1804914.html Водитель снес главную елку города - ВИДЕО В Казахстане водитель снес главную елку города Сарыагаш. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Полный джингл белс случился в казахском городе Сарыагаш. Водителя быстро вычислили по камерам и заставили восстановить праздничное дерево. Представляем вашему вниманию данное видео:
Водитель снес главную елку города - ВИДЕО
В Казахстане водитель снес главную елку города Сарыагаш.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Полный джингл белс случился в казахском городе Сарыагаш. Водителя быстро вычислили по камерам и заставили восстановить праздничное дерево.
Представляем вашему вниманию данное видео:
