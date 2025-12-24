Geely открыла крупнейший в мире центр тестирования безопасности авто

В Китае открылся центр тестирования безопасности автомобилей под названием Geely Safety Centre. Он стал крупнейшим в мире и установил пять мировых рекордов Гиннеса, говорится в сообщении автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Центр занимает территорию размером 45 тыс. кв. м, первоначальные инвестиции в проект превысили 2 млрд юаней.

Так, Geely Safety Centre является крупнейшей лабораторией автомобильной безопасности (81,9 тыс. кв. м), имеет самую длинную крытую трассу для краш-тестов (293,39 м) и крупнейший (28,5 тыс. кв. м) аэродинамический туннель с регулируемой высотой и имитацией различных климатических условий, включая снег, дождь, солнечную радиацию и ветер скоростью до 250 км/ч.

Также крупнейшей в мире стала зона для проведения краш-тестов под произвольным углом столкновения от 0 до 180° (12,7 тыс. кв. м). Лаборатория предусматривает возможность проведения наибольшего количества различных испытаний (27 видов).

В Geely отметили, что помимо краш-тестов, проверки уровня защиты пешеходов и прочих тестов особое внимание уделяется кибербезопасности и оценке влияния внедряемых технологий на здоровье людей. К примеру, отдел Golden Nose специализируется на обнаружении вредных веществ и неприятных запахов.