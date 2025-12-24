Взрыв бомбы в Москве: число жертв растет

До трёх выросло число погибших при взрыве в московском Орехово-Борисово. Неизвестный активировал взрывчатое устройство, когда полицейские попытались его задержать.

Как передает Day.Az, двое сотрудников ДПС увидели на улице подозрительного человека. Когда они подошли для задержания, тот устроил взрыв. Оба полицейских погибли. Также скончался человек, который был рядом с ними. Предварительно, это был сам подрывник.

Ранее сообщалось, что один из местных жителей видел подозрительного мужчину в чёрном капюшоне на месте взрыва за 15 минут до ЧП.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и 222.1 УК РФ "Незаконный оборот взрывных устройств".

Сейчас на месте продолжают работать криминалисты и большое количество кинологов с собаками (на видео), устанавливается тип ВУ и механизм приведения его в действие.