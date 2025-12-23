Мурена атаковала туриста в Египте

В Хургаде на пляже отеля Beach Albatros огромная мурена укусила туриста прямо у берега.

Как передает Day.Az, мужчине понадобилась госпитализация.

Рыбу выловили и оттащили подальше от туристической зоны, после чего отпустили.

Укусы мурен считаются очень болезненными, они оставляют рваные раны и могут вызывать воспаление с язвами и гнойниками.