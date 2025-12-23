https://news.day.az/tourism/1804685.html Мурена атаковала туриста в Египте - ВИДЕО В Хургаде на пляже отеля Beach Albatros огромная мурена укусила туриста прямо у берега. Как передает Day.Az, мужчине понадобилась госпитализация. Рыбу выловили и оттащили подальше от туристической зоны, после чего отпустили.
Укусы мурен считаются очень болезненными, они оставляют рваные раны и могут вызывать воспаление с язвами и гнойниками.
