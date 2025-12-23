Экологическое дело обошлось Mercedes в $150 млн

Mercedes-Benz USA и ее материнская компания Daimer AG согласились выплатить 149,6 млн долларов для урегулирования дела о нарушении законодательства о выбросах в нескольких американских штатах. Правонарушения выявила коалиция из 50 генпрокуроров. Сообщения об этом опубликованы на сайтах генпрокуроров штатов Массачусетс, Иллинойс, Нью-Йорк, Мичиган, Пенсильвания и Вашингтон. В заявлениях упоминаются почти все штаты США.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, Mercedes-Benz USA и Daimer AG пошли на соглашение, по которому они должны выплатить компенсацию. Теперь условия соглашения должны быть утверждены судом, передает Day.Az.

В заявлениях указано, что в период с 2008 по 2016 год автопроизводитель тайно устанавливал на свои машины устройства, позволяющие скрывать значительное превышение допустимых норм выбросов оксида азота. Это вещество может вызывать респираторные заболевания и способствует образованию смога.

Программные устройства оптимизировали контроль выбросов во время испытаний, но снижали его при обычной эксплуатации. Устройства были установлены на 211 000 автомобилей и фургонов, выяснили генеральные прокуроры.

Компания установила эти устройства, потому что ей не удалось достичь целей в сфере дизайна и производительности при соблюдении стандартов выбросов, пришли к выводу власти штатов. Утверждается, что автопроизводитель скрывал устройства от государственных и федеральных регуляторов, а также от общественности. Автомобили рекламировались как экологически чистые и соответствующие стандартам, сообщили генпрокуроры.

NBC News приводит заявление Mercedes-Benz, в котором компания отвергает обвинения и называет их необоснованными. Автопроизводитель уточнил, что эта сделка регулирует оставшиеся судебные разбирательства, связанные с выбросами дизельных двигателей в США. NBC News напоминает, что Daimler AG и Mercedes-Benz USA в 2020 году договорились о выплате 1,5 млрд долларов правительству США и контролирующим органам Калифорнии, чтобы урегулировать обвинения в фальсификации данных о выбросах.