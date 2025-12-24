РФ и Армения обсуждают поставку новых товаров через Азербайджан

Россия и Армения ведут диалог о возможности поставок удобрений в республику через Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Россия-24".

"Недавно состоялось очень важное событие, мы считаем, это действительно важно, потому что у нас прошел первый поезд с российским зерном через территорию Азербайджана и Грузии в Армению. То есть впервые более чем за 30 лет и впервые за время независимого существования Армении и Азербайджана прошел первый поезд с зерном. Мы обсуждаем также возможности загрузки этой линии другими видами грузов - удобрениями", - сказал он.

Кроме того, Оверчук подчеркнул, что речь также идет и о том, чтобы обеспечить обратную загрузку из Армении в Россию через территорию Азербайджана. "То есть это такие сдвиги, которые еще совсем недавно казались маловероятными", - добавил вице-премьер.