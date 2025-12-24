Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в Гала-церемонии, посвященной спортивным итогам года

Министерство молодежи и спорта провело Гала-церемонию, посвященную спортивным итогам года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие руководители спортивных организаций, федераций, медиаструктур, спортсмены, тренеры и представители спортивной общественности.

На Гала-церемонии также присутствовали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна. Затем минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что этот год был весьма успешным для азербайджанского спорта. Он сообщил, что за год было завоевано 2113 медалей, 30 процентов из которых - золотые. Это рекордная цифра в истории азербайджанского спорта. Министр подчеркнул, что эти достижения стали результатом внимания и заботы, оказываемым Президентом Ильхамом Алиевым спорту.

Затем были вручены специальные награды в 4 номинациях. Специальные награды получили серебряный призер Дефлимпийских игр Джошгун Алиев (дзюдо, 60 кг), чемпион мира по боксу Субхан Мамедов (50 кг), Азербайджанская федерация конного спорта и смешанная команда по дзюдо.

После показа видеоотчета о спортивных результатах этого года состоялась церемония награждения победителей года, определенных в различных номинациях на основе опроса, проведенного среди федераций, спортивных журналистов и в социальных сетях.

На церемонии также были объявлены лучшие спортивные фотографы, медиаорганизации и спортивные журналисты года. Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ) вошло в число победителей во всех трех номинациях. Ильгар Джафаров был назван лучшим спортивным фотографом года. АЗЕРТАДЖ вошел в число лучших печатных медиаорганизаций года, а редактор спортивной редакции Агентства Эльнур Салахов занял второе место среди лучших спортивных журналистов года.

Лучший спортивный ветеран года

Тарлан Гасанов (дзюдо)

Тамилла Буньятова (атлетика)

Мухаммед Муслимзаде (самбо)

Номинация "Честная игра года"

Федерация бадминтона Азербайджана

Азер Ильясов (каноэ и гребля)

Рауф Мамедов (шахматы)

Лучшая Детско-юношеская спортивная школа года

Футбольная академия "Улдуз"

Республиканская комплексная спортивная школа

Шушинская детско-юношеская спортивная школа

Лучший спортивный фильм и видеоролик года

Фильм "Вслед за мечтой"

Видеоролик для шахматного фестиваля Baku Open

"Историю успеха можешь написать только собственными силами" (таэквондо)

Лучший спортивный фотограф года

Ильгар Джафаров (АЗЕРТАДЖ)

Ислам Атакишиев (idman.biz)

Самира Гасанова (Report)

Лучшие спортивные медиаструктуры года (Печатные медиа)

İdman.biz

АЗЕРТАДЖ

Report

Лучшие медиаорганизации года (Телеканалы)

Общественное телевидение

CBC Sport

İdman TV

Лучшие спортивные журналисты года (Печатные медиа)

Эльмир Алиев (Haqqın.az)

Эльнур Салахов (АЗЕРТАДЖ)

Сабухи Мусаев (Prosport.Az)

Лучший тележурналист года

Фарида Абдуллаева (Общественное телевидение)

Арифа Лятифова (CBC Sport)

Вугар Назаров (İdman TV)

Лучшие спортивные клубы года

Спортивный клуб Ocaq Sport

Спортивный клуб "Нефтчи"

Спортивное общество Министерства внутренних дел

Лучший спортивный объект года

Национальная гимнастическая арена

Гянджинский спортивный дворец

Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова

Лучшие олимпийские спортивные комплексы года

Губинский олимпийский спортивный комплекс

Шекинский олимпийский спортивный комплекс

Ширванский олимпийский спортивный комплекс

Лучший спортивный врач года

Заур Абдуллаев (Федерация бокса Азербайджана)

Мушфиг Ибрагимов (Федерация борьбы Азербайджана)

Лучший судья года

Назим Умбаев (Федерация дзюдо Азербайджана)

Эльдар Зульфугаров (Федерация волейбола Азербайджана)

Джахангир Бабаев (Федерация карате Азербайджана)

Рамиль Велиев (Федерация дзюдо Азербайджана)

Лучшие спортивные события года

Игры СНГ

Чемпионат мира по мини-футболу

Бойцовский вечер UFC

Лучшие спортивные федерации года

Федерация дзюдо Азербайджана

Федерация бокса Азербайджана

Федерация гимнастики Азербайджана

Лучшие женские клубные команды года

Волейбольный клуб "Азеррейл"

Футбольный клуб "Нефтчи"

Гандбольный клуб "Азерйол"

Лучшие мужские клубные команды года

Футбольный клуб "Карабах"

Баскетбольный клуб "Сабах"

Гандбольный клуб "Кюр"

Лучшие спортивные партнеры года

iTicket.az

Azercell

Azeryolservis

Успешное международное сотрудничество

Азербайджанская автомобильная федерация

Федерация плавания Азербайджана

Федерация гребли и каноэ Азербайджана

Спортивные соревнования между государственными структурами в 2025 году

Министерство по чрезвычайным ситуациям

SOCAR

Министерство внутренних дел

Лучшие мужские национальные сборные года

Национальная сборная по мини-футболу

Национальная сборная по боксу

Национальная сборная по греко-римской борьбе

Лучшие женские национальные команды года

Национальная команда по баскетболу 3х3

Национальная шахматная команда

Национальная футбольная команда

Лучшие главные тренеры года в неолимпийских видах спорта

Эльшад Гулиев (мини-футбол)

Ниджат Аббасов (шахматы)

Хикмет Гаджиев (кикбоксинг)

Лучшие женские тренеры года

Амина Абдуллатиф (дзюдо)

Фарида Азизова (таэквондо)

Самира Гусейнова (фехтование)

Лучший мужской тренер года

Гурбан Гурбанов (футбольный клуб "Карабах")

Ричард Траутман (дзюдо)

Эльбрус Рзаев (бокс)

Лучшие паралимпийцы года

Ильхам Закиев (парадзюдо)

Раман Салей (параплавание)

Кямран Зейналов (парапулевая стрельба)

Лучшие спортсмены года в неолимпийских видах спорта

Ирина Зарецка (карате)

Ульвия Фаталиева (шахматы)

Эльвин Мамедов (кикбоксинг)

Лучшие спортсменки года

Жаля Алиева (борьба)

Судаба Агаева (дзюдо)

Нигяр Насирова (стрельба)

Лучшие спортсмены года

Хасрат Джафаров (греко-римская борьба)

Зелим Коцоев (дзюдо)

Иса Рустамов (тяжелая атлетика)

После объявления победителей мероприятие продолжилось художественной частью.