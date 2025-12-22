Ираклий Кобахидзе поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

От имени правительства Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Позвольте мне в этот знаменательный день выразить Вам мое глубокое почтение. Хотел бы отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла значительных успехов.

Грузию и Азербайджанскую Республику связывают историческая дружба и непоколебимое стратегическое партнерство, что способствует обеспечению стабильности и процветания в регионе. Твердо верю, что в результате наших совместных усилий существующие между нашими странами отношения будут и дальше углубляться и укрепляться.

Уважаемый господин Президент, пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам свое глубокое почтение, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу - мира и прогресса".