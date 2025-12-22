На станции метро "Ичеришехер" начаты строительные работы

В рамках проекта по разделению линий на станции метро "Ичеришехер" начато строительство тоннеля для разворота поездов.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что данный объект обеспечит более быстрый оборот поездов, минимальный интервал движения, а также готовность резервного состава в часы пик. Кроме того, зоны посадки и высадки пассажиров будут полностью разделены, а посадка в направлении станции "Ази Асланов" будет осуществляться с новой платформы.

Также планируется создание пешеходной зоны, озеленение территории и строительство подземного паркинга более чем на 200 мест.

Во время строительных работ режим работы станции изменяться не будет.

Разворотный тоннель не будет использоваться для обслуживания пассажирского входа.

