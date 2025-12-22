Производитель пылесосов выпустит смартфон

Китайская корпорация Dreame выпустит свой первый смартфон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает профильное издание MT.

Компания Dreame известна производством пылесосов. Однако в начале осени фирма заявила, что собирается выйти на рынок смартфонов. Журналисты медиа заметили появление смартфона на сайте европейского регулятора и присвоение ему сертификата EU Energy Label, что указывает на скорый выход девайса.

В материале говорится, что первый аппарат Dreame получит название Smartphone E1. Он будет иметь 6,67-дюймовый AMOLED-экран, защищенный по стандарту IP64 корпус, тройную камеру с объективами разрешением 108,2 и 2 мегапикселей и батарею емкостью 5000 миллиампер-часов.

Также журналисты издания узнали, что устройство Dreame будет иметь 3,5-миллиметровый разъем для наушников, поддержку 5G и NFC. "Любопытно, что при прохождении сертификации EU Energy Label компания указала батарею как "заменяемую пользователем", однако в инструкции попросила "не пытаться извлечь батарею самостоятельно"", - заключили авторы.