В Баку столкнулись "Hummer" и "Opel", есть погибший - ФОТО

В поселке Кюрдаханы в Сабунчинском районе Баку произошло смертельное ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись легковые автомобили марок "Hummer" и "Opel". Отмечается, что в результате столкновения 19-летний пассажир "Opel" скончался, есть пострадавшие. На место ДТП привлечены сотрудники полиции. Проводится расследование.