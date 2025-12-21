В Баку столкнулись "Hummer" и "Opel",

В поселке Кюрдаханы в Сабунчинском районе Баку произошло смертельное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись легковые автомобили марок "Hummer" и "Opel".

Отмечается, что в результате столкновения 19-летний пассажир "Opel" скончался, есть пострадавшие.

На место ДТП привлечены сотрудники полиции. Проводится расследование.