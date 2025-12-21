https://news.day.az/society/1804127.html В Баку столкнулись "Hummer" и "Opel", есть погибший - ФОТО В поселке Кюрдаханы в Сабунчинском районе Баку произошло смертельное ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись легковые автомобили марок "Hummer" и "Opel". Отмечается, что в результате столкновения 19-летний пассажир "Opel" скончался, есть пострадавшие. На место ДТП привлечены сотрудники полиции. Проводится расследование.
В Баку столкнулись "Hummer" и "Opel", есть погибший - ФОТО
В поселке Кюрдаханы в Сабунчинском районе Баку произошло смертельное ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись легковые автомобили марок "Hummer" и "Opel".
Отмечается, что в результате столкновения 19-летний пассажир "Opel" скончался, есть пострадавшие.
На место ДТП привлечены сотрудники полиции. Проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре