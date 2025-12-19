Амнистия — один из факторов, демонстрирующих гуманистическую сущность азербайджанской государственности

История формирования и укрепления независимого азербайджанского государства характеризуется не только политическими и экономическими реформами, но и гуманистическим подходом, основанным на глубоких духовных ценностях.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

По его словам, в этом отношении амнистия является одним из важных политико-правовых инструментов, наглядно демонстрирующих гуманистическую сущность азербайджанской государственности.

"В результате политической воли и спасительной миссии общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева были заложены основы современного азербайджанского государства, принята Конституция и создан прочный фундамент на пути построения правового государства. В продолжение этой политической школы институты амнистии и помилования до сих пор являются неотъемлемой частью государственного управления. Азербайджанский народ в последние годы стал свидетелем исторических событий. В результате решительного руководства и мудрой стратегии Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, единства народа, армии и государства, великая Победа, одержанная в Отечественной войне, и последующие локальные антитеррористические мероприятия полностью восстановили суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Эта Победа была не только военно-политической, но и стала началом нового этапа в правовом и моральном плане", - сказал политолог.

Он отметил, что с восстановлением суверенитета высшая правовая сила Конституции страны была обеспечена в полной мере на всей территории Азербайджанской Республики. "Правовое пространство государства стало единым, принцип верховенства права еще больше укрепился на фоне новых реалий. Именно на таком историческом этапе инициатива Президента Ильхама Алиева об объявлении амнистии имеет особое значение как с политической, так и с морально-идеологической точки зрения. Международный опыт и правовая теория показывают, что амнистия - это гуманистический шаг, который могут предпринять только сильные, стабильные государства. Инициативу Президента Ильхама Алиева об амнистии следует оценивать именно в этом контексте", - сказал А. Гараев.

По его словам, закон об амнистии привлекает внимание также своей широкой сферой действия. По прогнозам, этот закон об амнистии, представленный в Милли Меджлис, станет крупнейшей амнистией в истории страны. В общей сложности, как ожидается, он охватит более 20 тысяч человек. "Предполагается, что тысячи из них будут освобождены от отбытия наказания в виде лишения свободы, другим будут снижены сроки наказания или же они будут полностью освобождены от уголовной ответственности", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что гуманистическая линия в политике главы государства последовательна и систематична. Указы об амнистии, социальные реформы, особое внимание к семьям шехидов и ветеранам, повышение социального обеспечения являются неотъемлемой частью этой политики. Инициирование амнистии также является логическим продолжением этой общей стратегии.

"Инициирование амнистии - яркое выражение политической зрелости, правовой стабильности и гуманистической сущности современного азербайджанского государства", - добавил А. Гараев.