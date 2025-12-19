Франция воюет чужими руками

Автор: Мехти Ахмедзаде

Франция в последние годы все активнее демонстрирует стремление присутствовать практически во всех значимых конфликтах - напрямую или косвенно. Формально Париж продолжает говорить языком дипломатии, международного права и поддержки "мира и стабильности", однако реальные шаги все чаще указывают на иное, более деструктивное направление. Внешняя политика Франции давно перестала ограничиваться переговорами и дипломатическими заявлениями. Все чаще Париж делает ставку на силовые инструменты, оформляя их через новые юридические схемы и организационные конструкции, которые позволяют действовать жестко, но без прямого политического риска.

Ключевым элементом этой линии стали недавние изменения во французском законодательстве, которые дают Парижу возможность вмешиваться в конфликты без прямого задействования армии. Правительство утвердило правовую модель, позволяющую Министерству вооруженных сил привлекать частные структуры в статусе так называемых "надежных операторов" для международных миссий. Речь идет о компаниях, которые получают официальный мандат на выполнение задач в сфере военного сотрудничества, обучения, технической и логистической поддержки, а также сопровождения операций за рубежом. Изменения впервые закрепляют на нормативном уровне возможность системного использования частных военных структур в интересах французской внешней политики. Иными словами, наемники становятся армией Франции, при этом она может отвертеться, что это не наша армия - это частная компания. 

Что сказать? Хитро, но это не значит, что это никто не заметит или не поймет. Да, подход снимает с Парижа целый ряд ограничений. Участие в конфликтах больше не обязательно требует формального задействования регулярной армии, парламентских процедур и прямой политической ответственности. Частные структуры действуют в ином правовом поле, что дает возможность гибко регулировать степень вовлеченности и при необходимости дистанцироваться от последствий. При этом контроль со стороны государства сохраняется, поскольку отбор таких операторов и рамки их деятельности определяются именно французскими властями. Но подобная схема не отменяет главного факта: политическая и стратегическая ответственность все равно остается за государством, которое создало этот механизм и направляет его применение.

Новая схема Парижа проявляется наиболее наглядно в украинском конфликте, ведь Франция с самого начала заняла одну из ведущих ролей среди европейских сторонников Киева, сочетая политическое давление, поставки вооружений и военную подготовку. При этом Париж последовательно избегает шага, который означал бы прямое вступление в войну на государственном уровне.

Новая правовая модель позволяет сохранить такое положение. Франция получает возможность влиять на ход конфликта через обучение, консультации и техническое сопровождение, не вводя официальные войска и не беря на себя формальные обязательства участника боевых действий. Для Парижа это удобный способ оставаться внутри процесса, не переходя границу, за которой начинаются прямые межгосударственные столкновения.

Кроме того, не исключено, что эти свои махинации Франция захочет использовать и на Южном Кавказе, ведь не секрет, что с первого дня Второй Карабахской войны страна активно встала на сторону Армении, заняв откровенно однобокую позицию, несмотря на свое участие в Минской группе ОБСЕ и обещанный нейтралитет и объективность. В Париже на протяжении долгого времени демонстрировали устойчивый интерес к региону, рассматривая его как зону, где можно влиять на баланс сил, используя политические, информационные и военные инструменты. Франция хотела держать регион в напряжении. Причем бесконечно. Даже на фоне запущенного мирного процесса нет гарантий, что французы не попытаются сделать это вновь. Да, в последнее время макроновская власть помалкивает по поводу процессов на Южном Кавказе, тем не менее, доверие она потеряла давно.

В более широком смысле происходящее отражает одну простую вещь - стремление Франции сохранить статус глобального игрока в условиях, когда ее традиционные инструменты влияния ослабевают. Активное участие в конфликтах, инициативность и демонстративная жесткость становятся способом компенсировать ограниченные ресурсы. Частные военные компании в этой логике - удобный инструмент, встроенный в систему внешнеполитических решений.

В результате складывается ситуация, при которой Франция оказывается задействованной сразу в нескольких конфликтных зонах, последовательно расширяя формы своего присутствия. Украина показывает, как далеко Париж готов зайти, не объявляя прямого вмешательства. Южный Кавказ демонстрирует, что даже мирный процесс - не повод расслабляться. Что бы там ни делали французы, они должны понимать - юридические уловки не смогут бесконечно спасать от ответственности. Рано или поздно отпор Франция получит, ибо наемники не меняют сути происходящего и не отменяют соответствующих последствий.