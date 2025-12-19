Стало известно, когда вступит в силу запрет на электронные сигареты

С учетом обращений предпринимателей, а также опыта стран, применивших жесткий режим запрета в отношении электронных сигарет, мы предлагаем определить срок вступления закона в силу не с 1 февраля, а продлить его до 1 апреля.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Закон "О табаке и табачных изделиях" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Глава комитета отметил, что в этот переходный период предпринимателям необходимо оказать всестороннюю поддержку со стороны соответствующих государственных органов, чтобы они не столкнулись с материальными потерями и трудностями.

"После введения запрета на электронные сигареты, то есть после вступления закона в силу, для недопущения формирования "черного рынка" в данном сегменте бизнеса и предотвращения попыток контрабанды таможенные, налоговые, антимонопольные и правоохранительные органы должны принять жесткие превентивные меры. Эти шаги должны сопровождаться и дополняться системной разъяснительной работой. Одновременно для обеспечения эффективного исполнения закона необходимо создать действенный институциональный механизм, а также чётко определить полномочия и ответственность исполнительных органов", - подчеркнул Азер Амирасланов.

Предложение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане запрещаются продажа и использование электронных сигарет.