В последнее время во многих кафе и ресторанах при предъявлении счета к общей сумме добавляется налог на добавленную стоимость (НДС), однако при пробивании фискального чека в системе отображается, что данное заведение не является плательщиком НДС.

Как передает Day.Az, комментируя ситуацию для Milli.Az, юрист Араз Нурмамедов отметил, что предприятие считается плательщиком НДС в том случае, если его оборот за последние 12 месяцев превышает 200 тысяч манатов.

По словам Нурмамедова, начисление налога на добавленную стоимость возможно только в том случае, если компания - то есть кафе или ресторан - официально зарегистрирована как плательщик НДС. Лишь в этом случае НДС может быть отражен в чеке и возвращен на законных основаниях. Он также отметил, что иногда в чеках указывается так называемый "сервисный сбор". Юрист пояснил, что сервисный сбор и НДС - это разные понятия. Сервисный сбор применяется в соответствии с внутренней политикой ресторана, тогда как НДС является государственным налогом на добавленную стоимость.

"В некоторых случаях в чеке одновременно указываются и НДС, и сервисный сбор. Однако если предприятие не является плательщиком НДС, взимание этого налога является незаконным. Это приводит к уклонению от уплаты налогов и необоснованному обогащению заведения, в результате чего страдают как удовлетворённость клиента, так и его бюджет", - подчеркнул юрист.

Говоря о причинах возникновения подобных ситуаций, Нурмамедов отметил, что среди основных факторов можно назвать получение с клиента суммы НДС без ее декларирования государству либо искусственное завышение цен.

"К примеру, начисление 18 процентов НДС на счет в 200 манатов или дополнительное применение 10 процентов сервисного сбора приводит к формированию достаточно крупной суммы", - пояснил он.

Юрист также сообщил, что граждане, столкнувшиеся с подобными случаями, могут обратиться с жалобой в колл-центр 195 или в Государственную налоговую службу. Он добавил, что порядок начисления и уплаты налога на добавленную стоимость регулируется Налоговым кодексом, и любые несоответствия в этой сфере противоречат требованиям законодательства.

"Кроме того, потребители могут обращаться и в Государственную службу по антимонопольной политике и контролю потребительского рынка. Поскольку указание дополнительного НДС в чеке в случае, если предприятие не является плательщиком НДС, считается нарушением прав потребителей и является полностью незаконным", - подчеркнул Араз Нурмамедов.