США ввели санкции в отношении судей МУС

США ввели санкции в отношении двух судей Международного уголовного суда (МУС) в связи с отказом удовлетворить запрос Израиля на новое уведомление заинтересованным странам в рамках расследования ситуации в Палестине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, санкции введены в отношении судей представителя Грузии Гочи Лордкипанидзе и представителя Монголии Эрдэнэбалсурена Дамдин. "Эти лица имеют прямое отношение к попыткам МУС проводить расследования, арестовывать, удерживать и преследовать граждан Израиля без согласия израильских [властей], в частности - к голосованию в поддержку решения МУС против апелляции Израиля 15 декабря", - говорится в заявлении Рубио.

В заявлении подчеркивается, что США считают действия МУС в отношении Израиля политизированными и "создающими опасный прецедент" для других стран. При этом Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, позволяющую в период до 17 января 2026 года проведение транзакций, необходимых для завершения всех финансовых операций с участием двух попавших под действие американских санкций судей МУС.

Ранее апелляционная палата МУС подтвердила решение Палаты предварительного производства об отказе удовлетворить запрос Израиля обязать прокуратуру суда направить новое уведомление заинтересованным странам в рамках расследования ситуации в Палестине. В решении инстанции пояснялось, что судьи отклонили доводы Израиля о том, что после событий 7 октября 2023 года, когда боевики движения ХАМАС атаковали территорию еврейского государства, якобы возникла "новая ситуация", требующая отдельной процессуальной регистрации и повторного уведомления государств. Апелляционная палата пришла к выводу, что расследование, проводимое прокуратурой МУС после событий 2023 года, касается тех же территорий, временного периода и предполагаемых сторон, что и ранее начатые следственные действия.