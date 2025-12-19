Трамп рассчитывает на быстрые действия Киева

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на быстрые действия Киева в контексте возможного урегулирования кризиса в Украине.

"Ну, они к чему-то приближаются, но я надеюсь, что украинцы будут действовать быстро. Надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия готова", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом он огласил версию, согласно которой "каждый раз, когда они тянут время, Россия передумывает".