https://news.day.az/world/1803527.html
Трамп рассчитывает на быстрые действия Киева
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на быстрые действия Киева в контексте возможного урегулирования кризиса в Украине.
"Ну, они к чему-то приближаются, но я надеюсь, что украинцы будут действовать быстро. Надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия готова", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
При этом он огласил версию, согласно которой "каждый раз, когда они тянут время, Россия передумывает".
