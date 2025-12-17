Apple откажется от Dynamic Island

Смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max получат систему Face ID, размещенную под экраном, а фронтальную камеру перенесут в верхний левый угол дисплея, что приведет к отказу от выреза Dynamic Island. Об этом сообщает издание The Information, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В остальном дизайн устройств, по данным источников, будет во многом повторять iPhone 17 Pro. Также ожидаются существенные изменения и в камерах. По информации источников и ранее озвученным прогнозам аналитика Минг-Чи Куо, как минимум один из задних модулей iPhone 18 Pro получит переменную диафрагму - вероятнее всего, основная камера.

Такое решение позволит пользователям вручную управлять светосилой и глубиной резкости, тогда как в текущих моделях применяется фиксированная диафрагма f/1,78. При этом эксперты отмечают, что практический эффект может быть ограничен небольшими размерами сенсоров смартфона.

Кроме того, линейка iPhone 18 Pro получит чип Apple A20 Pro, произведенный по 2-нм техпроцессу TSMC. Также Apple планирует использовать технологию упаковки Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), при которой оперативная память размещается на одной кремниевой пластине с CPU, GPU и NPU. Такой подход должен обеспечить рост производительности, ускорить работу функций Apple Intelligence, повысить энергоэффективность и улучшить тепловые характеристики, а также освободить дополнительное пространство внутри корпуса устройств.