https://news.day.az/world/1802936.html Индонезийский город пострадал от торнадо - ВИДЕО В индонезийском городе Пинранг на острове Южный Сулавеси, Индонезия, прошёл торнадо. Как передает Day.Az, стихия повредила жилые дома, линии электропередач и дороги. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет, ведётся оценка ущерба.
Индонезийский город пострадал от торнадо - ВИДЕО
В индонезийском городе Пинранг на острове Южный Сулавеси, Индонезия, прошёл торнадо.
Как передает Day.Az, стихия повредила жилые дома, линии электропередач и дороги.
По предварительным данным, пострадавших среди населения нет, ведётся оценка ущерба.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре