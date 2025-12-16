Индонезийский город пострадал от торнадо

В индонезийском городе Пинранг на острове Южный Сулавеси, Индонезия, прошёл торнадо.

Как передает Day.Az, стихия повредила жилые дома, линии электропередач и дороги.

По предварительным данным, пострадавших среди населения нет, ведётся оценка ущерба.